L’AMR à invité Urgence Disk pour les Before & l’After des concerts du jeudi 24 mars // la session Dj est libre // Set 1 // 18:00-20:00 set 2 // 23:30-01:00 pour les concerts rens. à [https://www.amr-geneve.ch/41e-amr-jazz-festival-2022](https://www.amr-geneve.ch/41e-amr-jazz-festival-2022)? 20h – DEMIAN CABAUD « OTRO CIELO » – AMR João Pedro Brandão, saxophone alto, flûte. José Pedro Coelho, saxophone ténor, clarinette basse. João Grilo, piano. Demian Cabaud, contrebasse, Marcos Cavaleiro, batterie. 21H30 – LIONEL LOUEKE SOLO – AMR Lionel Loueke, guitare électrique, effets L’AMR à invité Urgence Disk pour la Before & l’After des concerts du jeudi 24 mars // la session Dj est libre // Set 1 // 18:00-20:00 set 2 // 23:30-01:00 AMR 10, rue des alpes Genève Grottes et Saint-Gervais

