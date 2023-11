Aliocha Schneider BIG BAND CAFE – BBC, 14 mars 2024, HEROUVILLE ST CLAIR.

Aliocha Schneider BIG BAND CAFE – BBC. Un spectacle à la date du 2024-03-14 à 20:00 (2024-02-17 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Comédien, auteur, compositeur, interprète, l’ultra talentueux Aliocha Schneider présentera cette année sur scène son troisième album (le premier en français). Des chansons aux accents de pop anglo-saxonne, sur l’amour, la relation à distance et les désirs. Un album chaud, écrit et composé à Athènes pendant le tournage de la série « Salade Grecque ». Découvrez le charme d’Aliocha Schneider sur scène en tournée au Québec et dans toute la France, avec notamment deux dates à Paris : à la Cigale (complet) et sur la scène mythique de l’Olympia le 05 décembre 2024. Aliocha Schneider

Votre billet est ici

BIG BAND CAFE – BBC HEROUVILLE ST CLAIR 1, av. du Haut Crepon Calvados

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici