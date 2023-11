DUO 6/4 ODEON Auditorium du conservatoire, 31 mars 2034, HEROUVILLE ST CLAIR.

La saison musicale d’Hérouville présente Manuel de Falla, Piazzolla, Villa-Lobos… Diego CASTRO-FLAQUÉ Guitare Benoit LEBLOND Violoncelle Les 6 cordes pincées de la guitare de Diego Castro-Flaqué s’unissent aux 4 cordes frottées du violoncelle de Benoît Leblond et vous invitent à un voyage musical en Espagne (Enrique Granados, Manuel de Falla), au Brésil (Ernesto Nazareth, Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnattali) et en Argentine (Astor Piazzolla). Les rythmes et les couleurs de la musique latine sont admirablement servis par l’intensité agile de la guitare et le lyrisme chaleureux du violoncelle. Passionnés et investis, les deux musiciens partagent avec le public leur coup de cœur pour ces œuvres originales souvent méconnues. Manuel de Falla Manuel de Falla

Auditorium du conservatoire HEROUVILLE ST CLAIR 5 esplanade François Rabelais Calvados

