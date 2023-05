Escales Estivales Hérouville Saint-Clair, 12 juillet 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Mises en place à la sortie du premier confinement à l’été 2020, les Escales Estivales sont des programmations d’animations, de concerts et de spectacles itinérants tout l’été dans la Ville et ouvert à tous. Cette proposition a été initiée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair et les structures hérouvillaises.

Elles ont lieu chaque vendredi d’été du 12 juillet 2023 au 25 août 2023 dans un quartier différent d’Hérouville Saint-Clair..

2023-07-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-12 17:00:00. .

Hérouville Saint-Clair Quartiers

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



The Escales Estivales are a summer-long program of events, concerts and shows open to all. This proposal was initiated by the City of Hérouville Saint-Clair and Hérouville’s local structures.

It will take place every Friday from July 12, 2023 to August 25, 2023 in a different district of Hérouville Saint-Clair.

Las Escales Estivales son un programa de actos, conciertos y espectáculos que recorrerá la ciudad durante todo el verano, abierto a todos. El programa ha sido puesto en marcha por la ciudad de Hérouville Saint-Clair y organizaciones de Hérouville.

Tendrá lugar todos los viernes del verano, del 12 de julio de 2023 al 25 de agosto de 2023, en un lugar diferente de Hérouville Saint-Clair.

Die Escales Estivales, die nach dem Ende des ersten Einschlusses im Sommer 2020 eingeführt werden, sind Animationsprogramme, Konzerte und Aufführungen, die den ganzen Sommer über durch die Stadt wandern und für alle zugänglich sind. Dieses Angebot wurde von der Stadt Hérouville Saint-Clair und den Einrichtungen in Hérouville initiiert.

Sie finden jeden Freitag im Sommer vom 12. Juli 2023 bis zum 25. August 2023 in einem anderen Stadtteil von Hérouville Saint-Clair statt.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité