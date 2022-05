Gestes / Corps Comédie de Caen Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Gestes / Corps Comédie de Caen, 1 octobre 2020 14:00, Hérouville-Saint-Clair. 1 – 31 octobre 2020 Sur place Sous réserve des contraintes sanitaires liées au Covid-19 https://www.comediedecaen.com/autre-comedie/exposition/gestes-corps/ Présentation de travaux d’étudiant·e·s de l’ésam Caen/Cherbourg réalisés en écho au spectacle “Tant qu’il y aura des brebis” dans le cadre d’un workshop mené par Adeline Keil. Exposition du 1er octobre au 1er novembre 2020. En écho au spectacle “Tant qu’il y aura des brebis”, présenté au théâtre d’Hérouville la saison dernière, Adeline Keil, enseignante à l’ésam Caen/Cherbourg, et Arthur Amard, comédien et tondeur de moutons, ont proposé à 14 étudiant·e·s de l’ésam de produire un travail artistique en lien avec les métiers agricoles et maritimes du territoire d’Isigny-sur-Mer. Ils devaient plus particulièrement développer un regard autour des problématiques de la gestuelle. Les étudiant·e·s ont ainsi suivi pendant deux jours des travailleurs de la terre et de la mer dans leurs métiers afin d’en faire ressortir un objet artistique inspiré par les gestes de ces personnes. Les productions réalisées oscillent entre fiction et documentaire, travail vidéo et performance théâtrale. Elles seront présentées au théâtre d’Hérouville du 1er au 14 octobre, puis à Isigny-sur-Mer. Inauguration le 14 octobre avec une performance de Quentin Garo (DNSEP2) Photo : Géromine Gautier et Sarah Tanase-Penny Comédie de Caen 1 Square du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair 14200 Hérouville-Saint-Clair Calvados jeudi 1er octobre 2020 – 14h00 à 18h00

