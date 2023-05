CEMENTED MINDS [RELEASE PARTY] + MIDDLE CHILD 1 Avenue du Haut Crépon, 25 mai 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Le ciment est un liant hydraulique, utilisé dans la préparation du béton ou dans le formatage des esprits obtus.

Dans une volonté d’évasion, Cemented Minds insuffle cet esprit de liberté dont on a besoin. Dans sa construction, on retrouve la légèreté de The Cure, la vitalité de Eagulls et la puissance de Holograms. Cemented Minds défend une pensée existentialiste, où le vécu humain prime face aux morales trop restrictives. Énergie post-punk, envolées de parpaings, la promesse d’être envahi par un élan de rébellion où rien ne nous arrête. Sans concession, on poursuit notre route, confiant sur nos valeurs. On libère nos esprits verrouillés et on se lâche enfin !

Source : Big Band Café.

2023-05-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-25 22:00:00. .

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Cement is a hydraulic binder, used in the preparation of concrete or in the formatting of obtuse minds.

In a will of escape, Cemented Minds instills this spirit of freedom which we need. In its construction, we find the lightness of The Cure, the vitality of Eagulls and the power of Holograms. Cemented Minds defends an existentialist thought, where the human experience prevails in front of too restrictive morals. Post-punk energy, flights of breezeblocks, the promise of being invaded by a rebellious momentum where nothing stops us. Without concession, we continue our way, confident in our values. We free our locked minds and we finally let go!

Source : Big Band Café

El cemento es un aglutinante hidráulico, utilizado en la preparación del hormigón o en el formateo de mentes obtusas.

En un deseo de evasión, Cemented Minds infunde ese espíritu de libertad tan necesario. En su construcción, encontramos la ligereza de The Cure, la vitalidad de Eagulls y la potencia de Holograms. Cemented Minds defiende una forma de pensar existencialista, en la que la experiencia humana prima sobre una moral demasiado restrictiva. Energía post-punk, breezeblocks voladores, la promesa de ser invadidos por una oleada de rebelión donde nada nos detiene. Sin concesiones, seguimos nuestro camino, seguros de nuestros valores. Liberamos nuestras mentes bloqueadas y ¡por fin nos dejamos llevar!

Fuente : Big Band Café

Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, das zur Herstellung von Beton oder zur Formatierung stumpfsinniger Geister verwendet wird.

Cemented Minds vermittelt den Geist der Freiheit, den wir brauchen, um dem Alltag zu entfliehen. In ihrem Aufbau findet man die Leichtigkeit von The Cure, die Vitalität von Eagulls und die Kraft von Holograms. Cemented Minds vertritt einen existentialistischen Gedanken, bei dem das menschliche Erleben Vorrang vor allzu restriktiven Moralvorstellungen hat. Post-Punk-Energie, Höhenflüge von Parpaings, das Versprechen, von einem rebellischen Impuls überwältigt zu werden, bei dem uns nichts aufhalten kann. Ohne Kompromisse gehen wir unseren Weg, im Vertrauen auf unsere Werte. Wir befreien unseren verriegelten Geist und lassen endlich los!

Quelle: Big Band Café

