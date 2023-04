ATELIER CARREAU DE FAÏENCE AZULEJOS 5 Square Théâtre, 30 avril 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Céline et Stéphanie du Biscuit-Café céramique vous proposent la réalisation d’un carreau de faïence style « azulejos ».

Les participants décoreront des carreaux de faïence dans l’esprit portugais puis les intervenantes les emporteront dans leur atelier afin de les émailler et de les cuire.

Une semaine après, les artistes amateurs pourront récupérer les oeuvres portugaises..

2023-04-30 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-30 16:00:00. .

5 Square Théâtre Bibliothèque

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Céline and Stéphanie from Biscuit-Café Ceramics propose the creation of an earthenware tile in the « azulejos » style.

The participants will decorate tiles in the Portuguese spirit and then the teachers will take them to their workshop to glaze and fire them.

A week later, the amateur artists will be able to pick up the Portuguese works.

Céline y Stéphanie del Biscuit-Café céramique te ofrecen la oportunidad de hacer un azulejo al estilo de los azulejos.

Los participantes decorarán azulejos con el espíritu portugués y luego las animadoras los llevarán a su taller para esmaltarlos y cocerlos.

Una semana después, los artistas aficionados podrán recoger las obras portuguesas.

Céline und Stéphanie vom Biscuit-Café céramique bieten Ihnen die Herstellung von Kacheln im Stil der « Azulejos » an.

Die Teilnehmer dekorieren Kacheln im portugiesischen Stil, die dann von den Lehrerinnen in ihr Atelier gebracht werden, um sie zu glasieren und zu brennen.

Eine Woche später können die Hobbykünstler die portugiesischen Kunstwerke abholen.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité