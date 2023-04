Tout petit déj’ bibli pour les petits 5 Square Théâtre, 29 avril 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Un moment pour découvrir de nouveaux titres d’albums pour les tout-petits, et partager des histoires en famille.

En famille, enfants de 0 à 6ans..

2023-04-29 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-29 11:30:00. .

5 Square Théâtre Bibliothèque

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



A time to discover new titles of albums for toddlers, and share stories as a family.

For families, children from 0 to 6 years old.

Un momento para descubrir nuevos títulos de álbumes para niños pequeños y compartir historias en familia.

Para familias, niños de 0 a 6 años.

Ein Moment, um neue Titel von Alben für Kleinkinder zu entdecken und Geschichten mit der Familie zu teilen.

Für Familien, Kinder von 0 bis 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité