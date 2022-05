SI CINÉMA Café des images, 4 novembre 2020 16:30, Hérouville-Saint-Clair.

4 – 6 novembre 2020

Festival international des cinémas en écoles d’art, les 4, 5 et 6 novembre 2020

L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg, le Café des images et le Centre Georges Pompidou sont heureux d’annoncer la deuxième édition de SI CINÉMA, festival international des cinémas en écoles d’art.

Les 4 et 5 novembre au Café des images, à Hérouville Saint-Clair, et le 6 novembre au Centre Georges Pompidou, à Paris, sera programmée une sélection de 30 films réalisés dans les écoles supérieures d’arts françaises et internationales lors des trois dernières années.

À l’issue des projections, quatre Prix seront décernés : le Grand Prix du Jury, le Prix du Centre Pompidou, le Prix des étudiants en écoles d’art et le Prix du public.

Éric Baudelaire, dont le film “Un film dramatique” sera diffusé lors de la soirée d’ouverture le 4 novembre à 20h30, est cette année l’invité d’honneur du festival.

Si… Cinéma !

SI CINÉMA a pour ambition de rendre compte des nouvelles formes et écritures par lesquelles le cinéma contemporain s’invente. « Et si c’était du cinéma ? » ; « si, c’est du cinéma ! ». SI CINÉMA pose ainsi le cinéma au conditionnel et, dans le même temps, l’affirme avec les ressources infinies et indéfinies des étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s des écoles supérieures d’arts. Le cinéma dans les écoles d’arts relève autant de pratiques expérimentales de l’image et de la narration, de l’hybridation de formes, que d’approches plus académiques.

Pour cette nouvelle édition du festival, un appel à participation a été lancé début 2020. Tous les films réalisés entre 2017 et 2020 par des étudiant·e·s actuellement en études en écoles d’arts ou diplômé·e·s depuis deux ans maximum pouvaient concourir. Aucun format, aucun genre, aucun thème ne venaient borner cet appel à participation auquel ont répondu près de 300 candidat·e·s. La sélection de 30 films effectuée par Isabelle Prim, enseignante à l’ésam Caen/Cherbourg, et ses étudiant·e·s reflète ainsi la pluralité des formes émergentes de cinéma.

Le festival se déroulera en deux temps : les 4 et 5 novembre, les 30 films en compétition seront projetés dans la salle d’art et d’essai Le Café des Images, à Hérouville Saint-Clair. Composé de cinq personnalités du monde de l’art et du cinéma, le jury retiendra 10 films finalistes qui seront diffusés dans la grande salle de cinéma du Centre Georges Pompidou le lendemain, le 6 novembre, en présence de leurs jeunes autrices et auteurs, avant la remise des différents prix et la cérémonie de clôture.

Programme du festival

Mercredi 4 novembre, au Café des images :

-16h30 : séance#1 de films en compétition.

-20h30 / ouverture du festival : Un film dramatique d’Éric Baudelaire, invité d’honneur du festival, suivie d’une rencontre avec le réalisateur animée par les étudiant·e·s de l’ésam Caen/Cherbourg.

Jeudi 5 novembre, au Café des images :

-10h : séance#2 de films en compétition ;

-13h : séance#3 de films en compétition ;

-15h30 : séance#4 de films en compétition.

Jeudi 5 novembre, à l’ésamCaen/Cherbourg :

-19h : annonce des 10 films finalistes.

Vendredi 6 novembre, au Centre Pompidou :

-19h / clôture du festival : projection des 10 films finalistes, remise des différents Prix et concert.

Tout le festival est en entrée libre, hors projection du film d’Éric Baudelaire au tarif du cinéma.

Les Prix

À l’issue des projections des 30 films en compétition, quatre Prix seront décernés :

le Grand Prix du Jury, doté de 700€.

Le Jury est composé de : Véronique Aubouy, cinéaste, écrivaine, performeuse ; Emmanuel Chaumet, directeur de la société de production ECCE ; Bertrand Dezoteux, artiste, cinéaste ; Marta Ponsa, responsable des projets artistiques et de l’action culturelle du Jeu de Paume ;

le Prix du Centre Georges Pompidou, qui consiste en un accès aux moyens de prises de vue et de montage de notre partenaire.

Ce Prix sera délivré par Géraldine Gomez, commissaire au Centre Pompidou ;

le Prix des étudiant·e·s en art, doté de 300€.

Remis par les étudiant·e·s de 1ère année de l’ésam Caen/Cherbourg ;

le prix du public, doté de 300€.

Remis parmi les 10 films finalistes projetés au Centre Pompidou.

SI CINÉMA bénéficie du soutien du CROUS Normandie dans le cadre de l’appel à projet CVEC.

Café des images 4 square du théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair 14200 Hérouville-Saint-Clair Calvados

mercredi 4 novembre 2020 – 16h30 à 23h00

jeudi 5 novembre 2020 – 10h00 à 21h00

vendredi 6 novembre 2020 – 19h00 à 22h00