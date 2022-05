Apéro-débat : Le réemploi chez moi ! Café des images, 3 novembre 2020 18:30, Hérouville-Saint-Clair.

Mardi 3 novembre 2020, 18h30 Sur place Entée libre, sur inscription https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-debat-124112807749, communication@caue14.fr, 02 31 15 59 60

Apéro débat sur le thème du remploi.

Le réemploi consiste en la réutilisation d’un objet ou d’un matériau, cet usage a pour ainsi dire toujours existé en tant que bon sens et une économie de moyens. Aujourd’hui nous tentons de le réintroduire dans nos manières de penser la construction. Une seconde vie c’est moins de matière produite !

Une démarche écologique, mais aussi et surtout de rationalité économique et de gestion des ressources.

C’est ce que nous vous invitons à (re)découvrir, le temps d’un apéro-débat avec des professionnels, dans une ambiance décontractée et ouverte. Venez écouter et partager vos impressions et expériences.

Et vous, le réemploi vous en pensez quoi ?

Apéro-débat animé par :

– Pauline Cardin Architecte conseil aux particuliers au CAUE du Calvados

– Zoé Bourdier, chargée d’études urbaniste spécialisée dans les démarches participatives au CAUE du Calvados

Nos intervenants :

– Valentin Blanlot, coordinateur économie circulaire et ré-emploi de matériaux du WIP

– Jean-Baptiste Rouzin, artisan menuisier spécialiste du réemploi.

Plus d’infos :

Audrey Durel

communication@caue14.fr

02 31 15 59 60

Café des images 4 square du théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair 14200 Hérouville-Saint-Clair Calvados

mardi 3 novembre 2020 – 18h30 à 21h00