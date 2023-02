Le Printemps du GRV – Concert reggae à Caen Big Band Café Hérouville-Saint-Clair Catégories d’Évènement: Calvados

Le Printemps du GRV – Concert reggae à Caen Big Band Café, 23 mars 2023 19:30, Hérouville-Saint-Clair. Rendez-vous au Big Band Café à Caen pour un concert reggae dub exceptionnel avec Scars & Selecta Antwan, S’N’K, Rakoon et Manu Digital. Jeudi 23 mars, 19h30 1

https://my.weezevent.com/printemps-du-grv-caen Le Green River Valley Festival lance sa première soirée concert à Caen : pour fêter le retour des beaux jours, venez groover sur des vibes reggae-dub aux Printemps du GRV ! Un avant-goût de la programmation du GRV Festival qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains à la Ferme des Cara-Meuh en Normandie. Idéal pour ceux qui ne connaissent pas encore le festival ou ceux qui n’en peuvent plus d’attendre cet été ! Rendez-vous le jeudi 23 mars au Big Band Café à Caen (14)

Ouverture des portes à 19h30 / Début des concerts à 20h. Au programme :

– Manudigital : https://youtu.be/co_JRbGEK8I

– Rakoon : https://youtu.be/WFSjc79_IfQ

– Scars feat. Selecta Antwan du Terminal Sound : https://youtu.be/2XSR1XAE3zA

