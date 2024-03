HÉROS (WE CAN BE) – Cie Rêvages [théâtre] Le Grand Sud Lille, vendredi 22 mars 2024.

HÉROS (WE CAN BE) – Cie Rêvages [théâtre] Les Dieux de l’Olympe, amusés par l’homme et sa misérable condition de mortel, se régalent à l’idée de lui infliger des épreuves. Vendredi 22 mars, 20h00 Le Grand Sud 5/3€

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

HÉROS (WE CAN BE)

Sarah Lecarpentier / cie Rêvages

Une inspiration libre de « L’univers, les dieux, les hommes » de Jean-Pierre Vernant

ℹ️ Spectacle – Dès 8 ans – 1h

Vendredi 22 mars | 20h

5/3 €

Tout commence par les douze dieux de l’Olympe, qui après avoir fait la guerre pour établir l’ordre sur la terre, veulent répartir les places entre les hommes et eux. Amusés par l’homme et sa misérable condition de mortel, ils se régalent à l’idée de lui infliger des épreuves.

Et nous voilà partis à suivre l’épopée de Prométhée et Pandore, puis de Persée. Raconter ces mythes aujourd’hui, c’est se rendre compte que nos limites, nos défauts, nos peines, sont à l’œuvre depuis toujours dans l’histoire humaine.

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90

Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

Cie Rêvages