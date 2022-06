Héros Supers

Juin en amateurs avec la FNCTA Temps fort dédié aux pratiques théâtrales amateurs : retrouvez « Héros Supers » au Théâtre Joliette-Minoterie. Cinq ans après leur mise à la retraite, une dernière mission attend les super-héros à Gotham. Surpris d’être convoqués, ils relèvent le défi malgré leurs pouvoirs amoindris, mais ça ne se passe pas vraiment comme avant. Clara Le Picard propose cette aventure singulière à la troupe senior du Théâtre Corail. Comment se réinventer et quel lien tisser avec notre ancienne identité après la vie professionnelle ?



Mise en scène : Clara Le Picard

Texte : Rébecca Piednoir

Comédien·ne·s : Paule Auvray, Alain Bartélémy, Lucien Bloise, Marlène Brugière, Annie Combe, Daniel Djivanian, Jean Février, Patrice Poyet, Jannick Vidal



Théâtre Corail



