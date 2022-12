Héros-Limite 100 ECS Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Héros-Limite 100 ECS, 6 janvier 2023, Paris. Le vendredi 06 janvier 2023

de 20h00 à 21h10

. payant TARIFS: Plein: 14€ Réduit (demandeur d’emploi, +65ans, groupe à partir de 10 personnes, Pass Culture 12ème): 12€ Adhérent du 100ecs et -25 ans: 10€ Une traversée des trois premiers poèmes du recueil Héros-Limite : L’anti- toi, La voix lactée et Héros-Limite. ‘‘Le plus grand poète français, mais justement il est roumain, c’est Ghérasim Luca’’ disait Gilles Deleuze, pour qui il était de ceux qui inventent ‘‘des vibrations, des rotations, des tournoiements, des gravitations, des danses ou des sauts qui atteignent directement l’esprit.’’

Être à l’endroit où le mot se forme, s’oralise, ouvre des espaces de visions, de sensations. Et dessine un chemin, par affinités sonores, en toute autonomie, pour nous fait toucher du doigt des facettes du réel à bonne distance de toutes tentatives de domestication humaine. Alors les mots se permettent toutes sortes de danses, d’embardées philosophiques, érotiques, ludiques… Ils tissent un fil réjouissant le lecteur/spectateur, l’invitant à rejoindre ce mouvement de libre création. 100 ECS 100 rue de Charenton 75012 Paris Contact : https://100ecs.fr/heros-limite-de-gherasim-luca/ 0146288094 accueil@100ecs.paris

Cie Les Inspirines

