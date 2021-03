LA VERRIERE Le Scarabée - Salle de spectacles La Verrière (H)EROS HEROINES Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

(H)EROS HEROINES Le Scarabée – Salle de spectacles, 10 avril 2021-10 avril 2021, LA VERRIERE. (H)EROS HEROINES

Le Scarabée – Salle de spectacles, le samedi 10 avril à 19:30

Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,00€

Théâtre de marionnettes En partenariat avec le TE’SSous la forme d’une fresque visuelle, faite d’ombres, de papier et de

marionnettes, les récits d’aventures de Penthésilée, Charlotte de Berry et … Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T19:30:00 2021-04-10T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: La Verrière Autres Lieu Le Scarabée - Salle de spectacles Adresse 7bis avenue du Général Leclerc Ville LA VERRIERE