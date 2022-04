Heros de l’Exil – Festival choral de l’Orne – 30ème édition Mortagne-au-Perche, 9 juin 2022, Mortagne-au-Perche.

Heros de l’Exil – Festival choral de l’Orne – 30ème édition Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

2022-06-09 20:30:00 – 2022-06-09 Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

Héros de l’exil, c’est avant tout une histoire de voyageS.

Il y a ces voyages où l’on s’offre. Partir loin des soucis pour se ressourcer. Il y a ces voyages des héros qui ont traversé les mers, affronté tant d’aventures qui forcent l’admiration. Il y a les voyages de ces anonymes qui fuient l’oppression, la guerre, laissant derrière eux leur vie, réduite à la valise qu’ils préparent en urgence, mais qui n’ont pas le choix pour survivre.

Héros de l’exil c’est aussi une histoire d’histoireS.

Ces histoires qu’on raconte à l’enfant le soir, d’un autre enfant abondonné par la force des choses. On lui dit que ça ne lui arrivera pas, et pourtant… Ces histoires de rencontres faites en chemin, compagnons de route et d’infortune. Ces rencontres difficiles en terre étrangère, quand la communication est impossible, mais que la volonté bouscule les barrières, et que d’un geste de la main,

d’un sourire, d’un regard on saisit ce dont l’autre a besoin.

Une valise restée seule, l’histoire d’un enfant échoué. Son arrivée accidentelle provoque le rejet de la population, mais cet enfant a des droits, une vie, une histoire. Il a fait preuve du même courage qu’Ulysse ou Enée et que d’autres voyageurs avant lui. Il a surtout beaucoup à apporter, si l’on veut l’accueillir et l’écouter…

