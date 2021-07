Tremblay-en-France L'Odéon Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Héroïnes – Orchestre Symphonique Divertimento L’Odéon Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Héroïnes – Orchestre Symphonique Divertimento L’Odéon, 23 octobre 2021-23 octobre 2021, Tremblay-en-France. Héroïnes – Orchestre Symphonique Divertimento

L’Odéon, le samedi 23 octobre à 19:00

Avec HéroÏnes, les talents féminins de l’OSD vous emmènent à la découverte d’oeuvres magistrales de compositrices et compositeurs qui se sont inspirés de personnages féminins dans l’écriture de leurs oeuvres. De Louise Farrenc à Lili Boulanger en passant par Mel Bonis, laissez-vous porter par ce programme aux pièces tantôt limpides ou enthousiasmantes autour des figures féminines. Depuis plus de 20 ans, l’Orchestre Symphonique Divertimento s’engage dans la valorisation des talents féminins, pour la parité au sein de ses rangs et invite régulièrement des solistes femmes à se produire à ses côtés. Découvrez l’OSD dans un répertoire inédit ! PROGRAMME: Louise Farrenc, Nonette Maria Theresa Von Paradise, Sicilienne Mel Bonis, Soir et Matin Edward Elgar, S r nade pour cordes en Émi mineur, opus 20 Richard Wagner, Siegfried Idyll Lili Boulanger, D’un matin de Printemps

Tarifs 7€/4€

Tout le monde connait au moins le nom d’un compositeur de musique classique. Mozart, Vivaldi, Bach… le choix est assez vaste. Mais qui est capable de citer le nom d’une compositrice? L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

