Héroïnes L’Art Dû Marseille, vendredi 22 mars 2024.

Retrouvez Béatrice De La Boulaye sur la scène de l’Art Dû avec son spectacle « Héroïnes ».

On part des héroïnes de Molière, on arrive à Rihanna, entre temps, on passe par Audrey Hepburn, Frida Kahlo et puis on fait des embardées inattendues dans l’enfance de Béatrice de La Boulaye… Pour son premier seule en scène, celle ci nous nous entraîne dans un voyage « furieusement chouettard » (retour public dont nous avons adopté l’expression), à la fois pédagogique, hilarant et fondamentalement humain.



« Héroïnes » est avant tout une ode à la Liberté, d’en être une… ou justement pas. 20.49 20.49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-23

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

