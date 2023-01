HÉROÏNES : LE SPECTACLE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS ! Graissessac Graissessac Graissessac Catégories d’Évènement: Graissessac

Hérault Graissessac Samedi 18 février à 18h, le Grand Café Mounis de Graissessac accueille la Cie La Zélée, et leur spectacle « Héroïnes »

Ce spectacle fantastique et participatif est mis en scène à la manière des «Livres dont vous êtes le héros ». Kiki la sorcière et Mathilda la chevalière partent à la recherche du trésor qui a été volé par un dragon ! Pour mener à bien cette aventure, elles ont besoin de vous ! Vous devrez les aider à résoudre les énigmes et à surmonter les épreuves qui les attendent en chemin. Une épopée fantastique, délurée et participative. SAISON CULTURELLE GRAND ORB SPECTACLE PARTICIPATIF JEUNE PUBLIC

Samedi 18 février, 18h00

Grand café Mounis, Graissessac RENSEIGNEMENTS

A partir de 8 ans

Tarif unique 5 € Tous les spectacles de L’Hivernale de Grand Orb sont proposés sur le Pass Culture, dispositif national pour les jeunes de 15 à 18 ans. En savoir plus Réservations :

Tél. 04 67 23 78 03

et le soir du spectacle :

06 47 67 57 17

Mise en scène, comédienne : Amandine Hervé-Pouchet

Mise en scène, écriture, comédienne : Elodie Combes

Régie son et lumière : Lila Neurohr, Yvan Guacoin

Plasticien et peintre : Bertrand Dadolle

Construction : Adrien Nicoud, Amélie Nicoud et Nicolas Keller

