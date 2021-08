Héroïne Place Saint-Sernin, 11 septembre 2021, Toulouse.

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Place Saint-Sernin

### Les Arts Oseurs [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) Pendant un an, la metteuse en scène Périne Faivre a suivi le quotidien d’une héroïne, une femme avocate et s’est plongée dans le monde judiciaire. Une audience en temps réel, un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville. Quatre heures d’affaires, comme pour de vrai. Comparution immédiate, audience correctionnelle, affaires familiales, réunies en un jour et un lieu. Alliant théâtre, musique, danse et arts plastiques, dix interprètes incarnent tour à tour juges, prévenu·es, avocat·es, badaud·es, ou policier·ères. Ils et elles mettent en scène la vie d’un palais de justice où réalité et fiction entremêlent leurs limites, pour mieux nous faire approcher de notre humanité. ### Plus d’infos [Site de l’Usine ![]()](https://www.lusine.net/saison/les-arts-oseurs-heroine/) ### Infos pratiques * Samedi 11 et dimanche 12 septembre à 9h * Durée : 4 h * À partir de 12 ans * Lieu précisé ultérieurement

Gratuit sur réservation

Culture

Place Saint-Sernin Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



