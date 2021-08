Héroïne – LES RIAS 2021 Quimperlé, 27 août 2021, Quimperlé.

Héroïne – LES RIAS 2021 2021-08-27 10:02:00 – 2021-08-27 14:02:00 Cour du collège Jules Ferry Avenue Jules Ferry

Quimperlé Finistère

Compagnie Les Arts Oseurs

Octon (34) – Théâtre de rue – 4h,

(création 2021) – jauge maximale : 250 personnes

À PARTIR DE 12 ANS

Un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville, une audience en temps réel.

Quatre heures d’affaires, comme pour de vrai. Comparutions immédiates, audiences correctionnelles, affaires familiales, réunies en un jour et un lieu.

Dix comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, avocats, badauds, ou policiers. Ils et elles donnent à voir la vie d’un palais où réalité et théâtre entremêlent leurs limites, pour mieux nous faire approcher de notre petite et grande humanité.

Spectacle accompagné par Le Fourneau

dernière mise à jour : 2021-08-06 par