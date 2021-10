Reims Reims Marne, Reims Heroes Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Heroes Reims, 4 février 2022, Reims. Heroes Reims

2022-02-04 – 2022-02-04

Reims Marne Heroes

Khouloud Yassine Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par Le Manège | Danse

Tout public Figure majeure de la scène libanaise, Khouloud Yassine est chorégraphe, danseuse et comédienne. Dans une performance en solo, elle invite à s’interroger sur le corps et sa relation au pouvoir. Comment se font et se défont les héros ? Comment les foules se retrouvent-elles happées, hypnotisées par les gestes de leurs idoles ? Jusqu’où le pouvoir se répercute-t-il dans le corps ?

Dominant les spectateurs, sur un podium installé à même la scène, Khouloud Yassine ne quitte jamais le public des yeux et impose sa présence aigüe. Elle enchaîne les poses, évoquant des pop stars, des sportifs ou encore des dictateurs. Regard intense, visage expressif, cris lâchés, elle incarne toutes les figures au rythme de la musique électro composée par son frère Khaled. Jusqu’à la chute… DURÉE

50 minutes DATES

ven. 4 février à 21h

sam. 5 février à 19h LIEU

Manège – Théâtre Reims

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Ville Reims lieuville Reims