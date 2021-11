Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Heroes Bowie Berlin 1976-80 Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Zénith de Toulouse, le mercredi 1 mars 2023 à 20:00 THE ULTIMATE DAVID BOWIE TRIBUTE

3 chanteuses / 8 musiciens / 3 choristes

26 chansons phares Le spectacle dont rêvent les fans de Bowie et les mélomanes à travers le monde. Comme si David Bowie revenait aujourd’hui sur scène avec une création spectaculaire autour de l’un des moments les plus créatifs et avant-gardistes de sa carrière : la période berlinoise.

Écran géant LED tout en transparence, motion design, cinéma expérimental et lumières nous transportent dans un monde où tout est permis, où les limites de l’imagination sont transgressées.

Un voyage de nuit à bord d’un train en mouvement vers des paradis artificiels. Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00 / toulouse@box.fr

Pop / Rock / Blues – Variété internationale Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

