HEROE(S) 2 – La Caravelle, Meaux LA CARAVELLE, 30 mars 2023, MEAUX.

HEROE(S) 2 – La Caravelle, Meaux LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2023-03-30 (2023-03-30 au ) 20:00. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

HEROE(S) 2Compagnie du feu follet, compagnie coup de poker, compagnie…Dès 14 ansTrois metteurs en scène, acteurs et directeurs de compagnie, Philippe Awat, Guillaume Barbot et Victor Gauthier-Martin, se réunissent en collectif pour créer un objet théâtral singulier en écho au monde moderne. Un musicien live les accompagne.En plein arrêt mondial suite à la crise sanitaire, ce spectacle s’appuie sur deux phénomènes simultanés, l’un où la production mondiale s’arrête de manière contrainte et forcée en raison de la pandémie mondiale, l’autre, où pour une raison mystérieuse, des éléphants se mettent à bouger, estimant peut-être que leur lieu de vie n’est plus habitable, et pousse à nous interroger sur la crise écologique qui nous guette et pour laquelle nous éprouvons pourtant tant de difficultés à nous mobiliser au niveau mondialLes énergies fossiles, la déforestation, la mort du corail, la montée des eaux, l’extinction des espèces, la surproduction, le gâchis alimentaire, le 7ème continent de plastique, … La liste de l’épuisement terrestre est très longue et semble de plus en plus inexorable. Alors nous nous posons cette question : pourquoi peut-on s’arrêter pour un virus – certes mondial – mais pas pour le climat (en sachant que les deux sont sûrement intimement liés) ? DISTRIBUTIONCréation 2023Un projet de et avec : Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor Gauthier-MartinCréation sonore et musicale : Pierre-Marie Braye-WeppeLumières : Nicolas FaucheuxScénographie : Benjamin LebretonDramaturgie : Noémie Regnaut Philippe Awat, Victor Gauthier-Martin, Guillaume Barbot Philippe Awat, Victor Gauthier-Martin, Guillaume Barbot

Votre billet est ici

LA CARAVELLE MEAUX 10 rue Winston Churchill Seine-et-Marne

HEROE(S) 2

Compagnie du feu follet, compagnie coup de poker, compagnie…



Dès 14 ans

Trois metteurs en scène, acteurs et directeurs de compagnie, Philippe Awat, Guillaume Barbot et Victor Gauthier-Martin, se réunissent en collectif pour créer un objet théâtral singulier en écho au monde moderne. Un musicien live les accompagne.

En plein arrêt mondial suite à la crise sanitaire, ce spectacle s’appuie sur deux phénomènes simultanés, l’un où la production mondiale s’arrête de manière contrainte et forcée en raison de la pandémie mondiale, l’autre, où pour une raison mystérieuse, des éléphants se mettent à bouger, estimant peut-être que leur lieu de vie n’est plus habitable, et pousse à nous interroger sur la crise écologique qui nous guette et pour laquelle nous éprouvons pourtant tant de difficultés à nous mobiliser au niveau mondial

Les énergies fossiles, la déforestation, la mort du corail, la montée des eaux, l’extinction des espèces, la surproduction, le gâchis alimentaire, le 7ème continent de plastique, … La liste de l’épuisement terrestre est très longue et semble de plus en plus inexorable. Alors nous nous posons cette question : pourquoi peut-on s’arrêter pour un virus – certes mondial – mais pas pour le climat (en sachant que les deux sont sûrement intimement liés) ?

DISTRIBUTION

Création 2023

Un projet de et avec : Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor Gauthier-Martin

Création sonore et musicale : Pierre-Marie Braye-Weppe

Lumières : Nicolas Faucheux

Scénographie : Benjamin Lebreton

Dramaturgie : Noémie Regnaut

. EUR19.0 19.0 euros

Votre billet est ici