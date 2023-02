Hero limited Une forme rare de percussions CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GAGNY Catégories d’Évènement: Gagny

Seine-Saint-Denis

Hero limited Une forme rare de percussions CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 16 février 2023, GAGNY. Hero limited Une forme rare de percussions CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:00 (2023-02-16 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. MAIRIE DE GAGNY présente ce concert L’artiste explore les univers de la voix et du corps au travers ses percussions.Yi-Ping Yang est une percussionniste internationalement reconnue. Elle se produit régulièrement avec l’Opéra Nationale de Lyon et les célèbres percussions de Strasbourg. Votre billet est ici CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GAGNY 41 AVENUE JEAN-JAURES Seine-Saint-Denis MAIRIE DE GAGNY présente ce concert L’artiste explore les univers de la voix et du corps au travers ses percussions. Yi-Ping Yang est une percussionniste internationalement reconnue. Elle se produit régulièrement avec l’Opéra Nationale de Lyon et les célèbres percussions de Strasbourg. .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Gagny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu CONSERVATOIRE DE MUSIQUE Adresse 41 AVENUE JEAN-JAURES Ville GAGNY Tarif 12.0-12.0 lieuville CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GAGNY Departement Seine-Saint-Denis

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GAGNY Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gagny/

Hero limited Une forme rare de percussions CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2023-02-16 was last modified: by Hero limited Une forme rare de percussions CONSERVATOIRE DE MUSIQUE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 16 février 2023 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE GAGNY

GAGNY Seine-Saint-Denis