Des animations devenues incontournables côtoieront des espaces inédits : le village Star Wars, le monde des Mini Héros, le HeroDojo, les expériences de réalité virtuelle, la cosplay experience… avec des décors immersifs, des initiations et démonstrations, des ateliers, des invités, des expos. Le salon marque le redémarrage d'un rendez-vous incontournable de l'automne pour les Marseillais !

