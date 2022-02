HERNANI ON AIR Grandvilliers, 4 mars 2022, Grandvilliers.

HERNANI ON AIR Grandvilliers

2022-03-04 20:00:00 – 2022-03-04 21:15:00

Grandvilliers Oise Grandvilliers

THÉÂTRE ET RADIO ; Ce soir, Emilie Adlar dans son émission « Chuchote-moi à l’oreille » questionne le lien entre mariage et amour.

Elle invite Doña Sol qui vient témoigner de la radicalité de son choix amoureux : un inconnu plutôt qu’un noble, un pauvre plutôt qu’un riche, un hors-la-loi plutôt que celui qui a la loi pour lui. Mais, outre Hernani, s’invitent aussi sur le plateau Don Carlos, le roi, qui la courtise également, et Don Ruy Gomez De Silva, le riche oncle auquel elle est promise.

C’est ainsi tout le drame d’Hernani qui va se dérouler sous nos yeux… et au creux de nos oreilles.

Dans un dispositif immersif, casques sur les oreilles, les spectateurs découvrent ou redécouvrent cette œuvre fondatrice de notre patrimoine littéraire qui se fait entendre différemment, ouvrant la voie et la voix à l’imagination, à la sensibilité et au sens critique. En partenariat avec la Comédie de Picardie ; Durée approximative : 1h15 ; Public : Ados/Adultes

Cie des petits pas dans les grands

Grandvilliers

dernière mise à jour : 2022-01-14 par