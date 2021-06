Hermon Mehari LE 360 Paris music factory, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Le deuxième album de Hermon Mehari, A Change For the Dreamlike, prend un ton plus personnel. Il a été écrit et enregistré entièrement dans une grange dans la Corrèze pendant le confinement. Les chansons sont jouées comme des entrées de journal personnelles, des versions et des visions de souhaits, de fantasmes et de souvenirs.

LE 360 Paris music factory 32, rue Myrha Paris 75018

