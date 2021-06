HERMON MEHARI en concert au 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h30 à 22h

payant

Le trompettiste américain Hermon Mehari vient présenter son deuxième album « A change for the dreamlike ». L’occasion d’une belle date parisienne entouré de musiciens exceptionnels pour un moment qui s’annonce comme un grand moment de la scène jazz.

Le deuxième album de Hermon Mehari , A Change For the Dreamlike, prend un ton plus personnel. Il a été écrit entièrement dans une grange en Corrèze pendant le confinement. Les chansons sont jouées comme des entrées de journal personnelles, des versions et des visions de souhaits, de fantasmes et de souvenirs. Ensemble, ils créent une sorte de mixtape moderne de rêves, dans tous les sens du mot, dans laquelle la trompette est une présence vulnérable. Les rêves explorent des thèmes tels que l’héritage africain de sa famille, sa sensibilité au Midwest américain et ses sentiments liés aux problèmes raciaux.

Distribution

Hermon Mehari / Trompette

Rob Clearfield / Synthétiseur

Gautier Garrigue / Batterie

Tony Tixier / Piano

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

4 : Château Rouge (283m) 2, 4 : Barbès-Rochechouart (491m)



Contact : contact@le360paris.com https://le360paris.com/ contact@le360paris.com

Le 360 Paris Music Factory