Hermes, le dieu espiègle Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Hermes, le dieu espiègle Nice, 24 mars 2022, Nice. Hermes, le dieu espiègle Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice

2022-03-24 – 2022-03-24 Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix

Nice Alpes-Maritimes Une fable mythologique et contemporain d’Arnaud Beaujeu theatre.fgag@ville-nice.fr +33 4 92 00 78 50 http://www.theatre-francis-gag.org/ Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice

dernière mise à jour : 2021-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Ville Nice lieuville Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Hermes, le dieu espiègle Nice 2022-03-24 was last modified: by Hermes, le dieu espiègle Nice Nice 24 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes