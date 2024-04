HERMES FAIT SON SHOW 2024 THEATRE DU FORUM Fréjus, mercredi 22 mai 2024.

HERMES FAIT SON SHOW 2024 Consortium Hermes permettant aux élèves et personnels d’effectuer des mobilités de stage en Europe Mercredi 22 mai, 10h00 THEATRE DU FORUM Sur inscription, nombre de places : 600

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T10:00:00+02:00 – 2024-05-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T10:00:00+02:00 – 2024-05-22T17:00:00+02:00

Plus de 500 personnes attendues afin de célébrer les élèves et personnels de la voie professionnelle qui ont effectué des mobilités en Europe au cours de l’année 2023/24. Cet évènement sera l’occasion de remettre les diplôme Europass, d’écouter des témoignages et de mettre en valeur l’enseignement professionnel dans l’académie de Nice.

THEATRE DU FORUM 83 boulevard de la mer Frejus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0620819797 »}]

MOBILITE STAGES