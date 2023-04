Visite guidée : les villas de la Digue et autres curiosités à l’arrière du poste de secours, 29 avril 2023, Hermanville-sur-Mer.

Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas d’Hermanville-sur-Mer.

Réservation obligatoire par mail à musartdit@gmail.com (ne pas oublier le « t » de musartdit) ou par téléphone au 06 41 38 18 82..

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-29 11:45:00. .

à l’arrière du poste de secours place du cuirassé courbet

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



This visit will make you discover the history of the resort, the art nouveau and the urbanization of the sea front at the end of the 19th century through the discovery of the villas of Hermanville-sur-Mer.

Reservation required by email at musartdit@gmail.com (do not forget the « t » of musartdit) or by phone at 06 41 38 18 82.

Esta visita le introducirá en la historia del lugar de vacaciones, el art nouveau y la urbanización del paseo marítimo a finales del siglo XIX a través del descubrimiento de las villas de Hermanville-sur-Mer.

Es necesario reservar por correo electrónico a musartdit@gmail.com (no olvide la « t » de musartdit) o por teléfono al 06 41 38 18 82.

Bei dieser Führung lernen Sie anhand der Villen von Hermanville-sur-Mer die Geschichte der Ferienhäuser, des Jugendstils und der Urbanisierung der Strandpromenade am Ende des 19. Jahrhunderts kennen.

Reservierung erforderlich per E-Mail an musartdit@gmail.com (vergessen Sie nicht das « t » von musartdit) oder telefonisch unter 06 41 38 18 82.

