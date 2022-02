(HER)MANOS (FESTIVAL CINÉLATINO) Toulouse, 11 mars 2022, Toulouse.

(HER)MANOS (FESTIVAL CINÉLATINO) INSTITUT CERVANTES DE TOULOUSE 31 Rue des Chalets Toulouse

2022-03-11 – 2022-04-29 INSTITUT CERVANTES DE TOULOUSE 31 Rue des Chalets

Toulouse Haute-Garonne

C’est à Medellin, en 2019, que ce projet prend vie, Julie Imbert commence à photographier les mains des Colombiens pour raconter leur pays. Tatouées, blessées ou maquillées, elles ont toutes une histoire à partager. Elle les rencontre au hasard d’un voyage qui se dessine au jour le jour et se termine au Pérou. Aussi solidaires que les doigts d’une main, les Latino-Américains s’appellent naturellement “frère” (hermano). Cette série est un hommage à leur culture, une invitation à l’écriture. Julie imbert a fait des études de création littéraire et de didactique et se consacre aujourd’hui au photojournalisme et à l’animation d’ateliers d’écriture créative. Autour de l’exposition elle propose des ateliers pour scolaires et adultes.

Dans le cadre du festival Cinélatino.

Venez découvrir cette exposition de photographies de Julie Imbert, photographe toulousaine.

centou@cervantes.es +33 5 61 62 80 72 http://toulouse.cervantes.es/fr/default.shtm

C’est à Medellin, en 2019, que ce projet prend vie, Julie Imbert commence à photographier les mains des Colombiens pour raconter leur pays. Tatouées, blessées ou maquillées, elles ont toutes une histoire à partager. Elle les rencontre au hasard d’un voyage qui se dessine au jour le jour et se termine au Pérou. Aussi solidaires que les doigts d’une main, les Latino-Américains s’appellent naturellement “frère” (hermano). Cette série est un hommage à leur culture, une invitation à l’écriture. Julie imbert a fait des études de création littéraire et de didactique et se consacre aujourd’hui au photojournalisme et à l’animation d’ateliers d’écriture créative. Autour de l’exposition elle propose des ateliers pour scolaires et adultes.

INSTITUT CERVANTES DE TOULOUSE 31 Rue des Chalets Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-24 par