HERMANO SALVATORE La Voie Maltée, 18 mars 2022, Marseille.

HERMANO SALVATORE

La Voie Maltée, le vendredi 18 mars à 21:00

C’est un des concerts les plus fous qu’on ait accueillis en 2019 : le crew TOUS SALOPARDS se reformait sur la scène de La Voie Maltée le temps d’un concert, et HERMANO transcendait le public au son d’un “Kéké Marseillais” désormais culte… Presque 3 ans après, le lyriciste le plus prolifique de la scène locale revient sur les lieux du crime, pour présenter son projet solo ! – HERMANO SALVATORE HERMANO est issu du groupe “GRANDE INSTANCE” qui se forme en 2003, créé par les 2 Mc’s qui composent le groupe. Suite à de nombreuses connexions, scènes et victoires de concours régionaux, le groupe décide de déposer dans les bacs en Janvier 2008 la mixtape “13EME TEMOIN”, en collaboration étroite avec le studio IMPULSION (Lyrical lab). Le projet sonne sombre et conscient, alliant sonorités old school, sampling, Djing et sonorités plus actuelles. Grande Instance se définit comme un groupe HIP-HOP, ouvert à toutes les musiques du monde, au partage et aux connexions. En 2016, HERMANO remporte le Rap Contenders 10, et en 2019, il se lance en solo avec son premier projet intitulé “MANITO”.

Entrée libre

♫RAP♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T23:30:00