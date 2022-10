Herman Dune en concert Café de la Danse, 2 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 02 novembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Placement libre assis / debout Tarif : 22€

Herman Dune de retour sur les scènes européennes en concert le 2 novembre prochain au Café de la Danse à Paris !

Herman Dune (David Ivar) reprend le chemin de la tournée pour “The Portable Herman Dune” et fait son grand retour sur les scènes européennes.

Après ne pas être parti en tournée pendant dix ans, et d’avoir seulement joué des shows seul autour de Los Angeles, Ivar a enregistré 39 chansons live dans son studio, avec le besoin de jouer pour différents publics et de voyager à travers le monde à nouveau. Il a choisi les morceaux qu’il souhaitait le plus jouer, créant un recueil de chansons qu’il pouvait utiliser à volonté pendant l’enregistrement.

“The Portable Herman Dune” est brut et direct, les chansons jouées sont aussi spontanées qu’Ivar les a écrites. Sa voix est devenue plus rocailleuse après deux décennies à chanter, et sa guitare est sans fioriture.

Un rendez-vous immanquable au Café de la Danse le 2 novembre prochain à Paris !

Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe 75011 Paris

Contact : https://www.cafedeladanse.com/event/herman-dune/ https://fr-fr.facebook.com/hermanduneofficial/ https://fr-fr.facebook.com/hermanduneofficial/

Herman Dune Affiche du nouvel album d’Herman Dune