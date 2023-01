Héritage, l’essence des âmes – Exposition d’Isabelle Gasparini et Gaëlle Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’Évènement: Châtelaudren-Plouagat

2023-04-14 – 2023-05-06

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue

Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor Châtelaudren-Plouagat Les peintures et crayons de Gaëlle – artiste peintre et auteure – sur le thème : « Les émotions ne connaissent

pas les frontières ». Les sculptures en papier sur le thème « Peuples et traditions : de la réalité à l’imaginaire » d’Isabelle Gasparini. Lors du vernissage le vendredi 14 avril, le duo d’artistes présentera un défilé décalé de robes en papier, avec

musique, par Isabelle Gasparini et une présentation du jeu « La vie rêvée en six » par Gaëlle. Entrée libre, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. +33 2 96 79 56 00 http://chatelaudren-plouagat.fr/ Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat

