Héritage équestre

Médiathèque Louis-Aragon, le samedi 20 novembre

Médiathèque Louis-Aragon, le samedi 20 novembre à 15:00

Élève et disciple de René Bacharach, dernier grand écuyer bauchériste du XXe siècle et ancien écuyer du Cadre noir de Saumur, P. Franchet d’Espèrey propose une étude historique et comparative de la littérature équestre : son apparition dans le XVIème siècle italien, sa diffusion en Europe et la prééminence prise par les écuyers français en la matière pendant quatre siècles. L’occasion d’évoquer le concept de légèreté qui, en France, parcourt l’ensemble de ces écrits, ainsi que l’évolution de cette littérature liée aux changements d’emploi du cheval par la cavalerie et à l’esthétique développée dans les cours royales européennes. Une rencontre enrichie par la présentation d’ouvrages issus des collections patrimoniales.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Carte blanche à Patrice Franchet d'Espèrey
Médiathèque Louis-Aragon
72000 Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:30:00

