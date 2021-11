Roubaix La Piscine Musée d'Art et d'Industrie Nord, Roubaix Héritage d’une nation, brodé pour survivre La Piscine Musée d’Art et d’Industrie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Piscine Musée d’Art et d’Industrie, le mercredi 22 décembre à 15:00

Dans le cadre de l’exposition Ukraine Brodée, assistez à la projection du documentaire Héritage d’une nation, brodé pour survivre à l’auditorium du musée La Piscine. Ce documentaire met en lumière la vyshyvanka – la chemise brodée – son histoire et ce qu’elle représente pour le peuple ukrainien : c’est à la fois un héritage matériel, mais c’est aussi et avant tout un héritage spirituel et un symbole identitaire

8€/5€ (demandeur d’emploi, scolaire et étudiant, bénéficiaire des minimas sociaux, porteur de handicap)/ gratuit – de 10 ans

Dans le cadre de l’exposition Ukraine Brodée La Piscine Musée d’Art et d’Industrie 23 rue de l’Espérance Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T16:30:00

