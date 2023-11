Atelier : Radio et fiction sonore Hérisson Social Club Hérisson, 9 décembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Au programme de cet atelier encadré par Cécile Sotty-Mas, artiste sonore du collectif Les Turbulentes : des écoutes de podcasts, l’écriture de scénarios, un casting et l’enregistrement.

Réservation obligatoire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Hérisson Social Club Rue Gambetta

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This workshop, led by Cécile Sotty-Mas, sound artist with Les Turbulentes, includes podcast listening, scriptwriting, casting and recording.

Reservations required.

El programa de este taller, dirigido por Cécile Sotty-Mas, artista sonora del colectivo Les Turbulentes, incluye escucha de podcasts, escritura de guiones, casting y grabación.

Imprescindible reservar.

Auf dem Programm dieses von Cécile Sotty-Mas, einer Klangkünstlerin des Kollektivs Les Turbulentes, betreuten Workshops stehen das Anhören von Podcasts, das Schreiben von Drehbüchern, ein Casting und die Aufnahme.

Anmeldung erforderlich.

