Grand concours de fléchettes Hérisson Social Club Hérisson, 25 novembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Samedi 25 Novembre, dès 17h00, le Hérisson Social Club vous convie à un grand concours de fléchettes.

Session enfants à 17h, session adultes à 18h30..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Hérisson Social Club Rue Gambetta

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday November 25, from 5:00 pm, the Hérisson Social Club invites you to a big darts competition.

Children’s session at 5pm, adult session at 6:30pm.

El sábado 25 de noviembre, a partir de las 17.00 h, el Club Social Hérisson le invita a una gran competición de dardos.

Sesión infantil a las 17.00 h, sesión para adultos a las 18.30 h.

Am Samstag, den 25. November, lädt der Igel Social Club ab 17 Uhr zu einem großen Dartwettbewerb ein.

Kindersitzung um 17.00 Uhr, Erwachsenensitzung um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-21 par OTI Vallée du Coeur de France