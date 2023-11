Atelier : Musique électronique Hérisson Social Club Hérisson, 11 novembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Avec Samuel Monce et Mathieu Duchier, musiciens compositeurs chevronnés, les apprentis compositeurs « embrasseront l’âme électronique des synthétiseurs et les secrets envoûtants des logiciels de création sonore ».

Réservation obligatoire..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Hérisson Social Club Rue Gambetta

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With experienced musician-composers Samuel Monce and Mathieu Duchier, apprentice composers will « embrace the electronic soul of synthesizers and the bewitching secrets of sound creation software ».

Reservations required.

Con Samuel Monce y Mathieu Duchier, músicos-compositores experimentados, los aprendices de compositores « abrazarán el alma electrónica de los sintetizadores y los secretos hechizantes de los programas informáticos de creación sonora ».

Imprescindible reservar.

Mit Samuel Monce und Mathieu Duchier, erfahrenen Musikern und Komponisten, werden die angehenden Komponisten « die elektronische Seele der Synthesizer und die bezaubernden Geheimnisse der Software zur Klangerzeugung umarmen ».

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-28 par OTI Vallée du Coeur de France