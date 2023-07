Nos Mythologies… Hérisson Hérisson, 9 septembre 2023, Hérisson.

Nos Mythologies… 9 – 24 septembre Hérisson Groupe souhaite de 8 à 10 personnes

L’artiste Marine Sylf met à profit son expérience multiple des arts de la scène pour vous proposer trois ateliers (entre fin août et début septembre) autour de figures mythologiques connues (ou à inventer?) , articulant les sessions d’exploration autour du

mime sorporel,

de l’exploration vocale,

de la théâtralisation (« écriture » et improvisation, etc),

Pour aboutir à des rencontres de personnages et créer, le temps d’un moment évanescent, « nos mythologies… »

