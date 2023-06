Scènes de la vie ordinaire Hérisson Hérisson, 15 juillet 2023, Hérisson.

Scènes de la vie ordinaire Samedi 15 juillet, 18h00 Hérisson

de Hervé Blutsch

mise en scène Pascal Antonini

avec Gaël Guillet et la Jeune Troupe des Îlets #4 : Claire Angenot, David Damar-Chrétien et Olive Malleville

dès 15 ans

durée 1h15 minutes

Judith et Antoine forment un couple heureux. Leurs fils poursuit de solides études et va se fiancer. Tout se complqieu quand Judith commence à disparaître sous une couche de peau visqueuse…

Pascal Antonini nous plonge dans une troublante quête du bonheur, toute en métamorphoses. Oscillant brillamment entre burlesque et fantastique, cette pièce énigmatique et multigenre nous échappe de façon jubilatoire !

Hérisson Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0470038618 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cdntdi.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:15:00+02:00

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:15:00+02:00

© DR