PROUT Samedi 15 juillet, 11h00 Hérisson

de Jaime Chabaud

traduction française Françoise Thanas

mise en scène Pascal Antonini

avec la Jeune Troupe des Îlets #4 : Claire Angenot, David Damar-Chrétien et Olive Malleville

dès 6 ans

durée 45 minutes

Pacho, 7 ans 1/2, est passionné par les pets qu’il trouve hilarants. Son père, sa soeur et ses camarades en ont assez de cette obsession. Heureusement, il partage ce drôle d’intérêt avec son ami Jonas mais surtout avec son grand-père. Quand ce dernier tombe malade, Pacho promet de ne plus en parler. Une pièce drôle et tendre sur l’amitié, la famille, et sur ces curieux gaz plus ou moins discrets…

