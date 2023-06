Je m’appelle pas Hérisson Hérisson, 13 juillet 2023, Hérisson.

Je m’appelle pas Jeudi 13 juillet, 18h00 Hérisson

d’Edouard Signolet

mise en voix Fanny Zeller

avec la Jeune Troupe des Îlets : Claire Angenot, David Damar-Chrétien, Olive Malleville

Dans cette adaptation libre et joyeuse du Petit Chaperon rouge, Edouard Signolet réenchante la matière : une fée grincheuse et des personnages tirés d’autres contes viennent croiser la route de la fillette solitaire, faisant surgir des épisodes inédits. Cette composition jubilatoire invite à réfléchir avec humour sur l’anonymat qui entoure l’histoire du Petit Chaperon rouge, les assignations portées dès l’enfance et la construction possible d’une identité en société.

Hérisson Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@cdntdi.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0470038618 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00

© Cécile Pruvot