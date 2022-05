Hérisson et biodiversité nocturne, couasne de Floirac

2022-09-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-20 Après avoir visionné un documentaire sur la vie surprenante du hérisson, partez en balade autour de Floirac avec des animateurs nature. Peut-être aurez-vous l’occasion d’apercevoir des animaux sortant au crépuscule, ou de dénicher des

indices de leur présence. Votre parcours sera agrémenté d’explications sur la biologie de ces espèces aux moeurs nocturnes. Animé par la LPO (Ligue de protection des oiseaux) Occitanie – Délégation territoriale Lot et David Barillot, gestionnaire ENS audépartement du Lot

RDV transmis à l'inscription. Limité à 20 personnes.

