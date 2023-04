57ème Festival de Musique en Bourbonnais : Ensemble baroque « L’Achéron » Châteloy Hérisson Catégories d’Évènement: Allier

57ème Festival de Musique en Bourbonnais : Ensemble baroque « L’Achéron » Châteloy, 13 août 2023, Hérisson. Voyage musical dans l’Europe baroque..

2023-08-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-13 . EUR.

Musical journey through baroque Europe. Viaje musical por la Europa barroca. Musikalische Reise durch das barocke Europa. Mise à jour le 2023-04-12 par OTI Vallée du Coeur de France

