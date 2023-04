57ème Festival de Musique en Bourbonnais : Quatuor Cell & Co Châteloy Hérisson Catégories d’Évènement: Allier

Hérisson

57ème Festival de Musique en Bourbonnais : Quatuor Cell & Co Châteloy, 6 août 2023, Hérisson. Alain Pelletier : Percussions

Bénédicte Piat-Pelletier : Violoncelle

Laurent Desforges : Piano

Sébastien Amblard : Contrebasse.

2023-08-06 à 16:00:00

Châteloy Église St-Pierre de Châteloy

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



