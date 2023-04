57ème Festival de Musique en Bourbonnais Châteloy Hérisson Catégories d’Évènement: Allier

Hérisson

57ème Festival de Musique en Bourbonnais Châteloy, 16 juillet 2023, Hérisson. Programmation de qualité proposant des concerts mêlant les divers univers de la musique classique..

Châteloy Église St-Pierre de Châteloy

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Quality programming offering concerts that mix the various worlds of classical music. Un programa de conciertos de calidad que combina los distintos mundos de la música clásica. Ein qualitativ hochwertiges Programm mit Konzerten, die die verschiedenen Welten der klassischen Musik miteinander verbinden. Mise à jour le 2023-04-13 par OTI Vallée du Coeur de France

