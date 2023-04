Il était une fois Hérisson, Petite Cité de Caractère® Place Joseph Lesage, 4 juillet 2023, Hérisson.

Visite guidée et voyage dans le temps, à travers les vestiges de la Forteresse des Ducs de Bourbon, les venelles et les ruelles de la cité médiévale.

Sur réservation..

2023-07-04 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-29 . .

Place Joseph Lesage Point Information Touristique Hérisson

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour and journey back in time, through the remains of the Fortress of the Dukes of Bourbon, the alleys and the streets of the medieval city.

On reservation.

Visita guiada y viaje en el tiempo, a través de los restos de la Fortaleza de los Duques de Borbón, las callejuelas y callejones de la ciudad medieval.

Sólo con reserva previa.

Geführte Besichtigung und Zeitreise durch die Überreste der Festung der Herzöge von Bourbon, die Gassen und Gässchen der mittelalterlichen Stadt.

Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OTI Vallée du Coeur de France